Svelati gli artisti che si aggiudicano il Premio Mario Cervo 2024. Alla sua decima edizione, la serata conclusiva della kermesse, punto di riferimento delle produzioni e degli artisti sardi, si terrà a Olbia martedi 30 Luglio, al Parco Mario Cervo, con inizio alle 21.00. Questo l’elenco dei dischi selezionati: “Spira” (Tanca Records di Daniela Pes, “Quattro” (Tuk Music) di Nanni Gaias, “Sola” ( S’ardmusic ) di Stefania Secci Rosa, “Raixe” ( S’ardmusic) di Matteo Leone e infine “Pathei Màthos” ( Subsound Records) di Sarram al secolo Valerio Marras. Il Premio Disco Storico va al decano della musica sarda, il maestro di launeddas Luigi Lai per il disco “Luigi Lai” contenuto nel cofanetto “Sardegna, ieri…domani” del 1986.

«Quest'anno, per noi di particolare importanza in quanto cade la decima edizione del Premio Discografico, abbiamo scelto di omaggiare un grande maestro della musica in Sardegna, Luigi Lai, e con lui uno strumento arcaico ed eccezionalmente rappresentativo della tradizione artistico-musicale sarda, le launeddas, un vero e proprio patrimonio dell’umanità, per quanto poco presente nelle produzioni discografiche - affermano Velia e Ottavio Cervo - Per quanto riguarda il Premio alle nuove produzioni le opere prodotte e selezionate sono di alto livello, in alcuni casi con riscontri positivi anche nei circuiti musicali nazionali e internazionali. Questo ci rende ancor più orgogliosi e fieri nel continuare a promuovere le tradizioni della nostra isola».

La serata di premiazione, presentata da Giacomo Serreli, è dedicata a Tommy Rossi, recentemente scomparso. «Coordinatore del Premio Discografico per nove edizioni e collaboratore dell’Archivio in numerosi progetti – il commento della famiglia Cervo – lascia un vuoto incolmabile». La giuria era composta da Giacomo Serreli insieme a Marco Mulas (direttore scientifico ISRE), la cantante e musicista Sophia Murgia (Solosophia), il giornalista Giancarlo Palermo, il produttore musicale Andrea Brigaglia e l’associato all’Archivio Fabrizio Alias (#wewereyoung) Gli artisti premiati saranno omaggiati con una scultura dell’artista Venceslao Mascia.

