Il Politecnico Argonauti di Olbia celebra il Giorno della Memoria con una riflessione sulla tolleranza e il rispetto dei diritti, partendo dal lungometraggio animato “Flee”: il film diretto da Jonas Poher Rasmussen sarà proiettato domenica alle 19 nella sede di via Garibaldi.

La pellicola racconta la storia di Amin, un uomo afgano di 36 anni che in giovanissima età è fuggito dalla sua patria, Kabul, per trovare rifugio a Copenaghen. Oggi Amin è un accademico affermato e sta per sposarsi con l’amore della sua vita, ma l’uomo nasconde segretamente il suo passato di rifugiato: nessuno sa chi è veramente, nemmeno il suo fidanzato. Per la prima volta dopo anni, però, Amin decide di rivelarsi e raccontare la storia della sua odissea giovanile al suo migliore amico. Dopo vent’anni, sembra aver capito finalmente che per conquistare del tutto quel futuro che tanto desidera ha bisogno innanzitutto di confrontarsi col doloroso passato.

Nel 2022 “Flee” è stato candidato agli Oscar nelle categorie Miglior film d’animazione, Miglior documentario e Miglior film internazionale, diventando il primo film a competere in tutte e tre le categorie contemporaneamente.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto: la data è quella in cui, nel 1945, fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz, in cui trovarono la morte oltre un milione di prigionieri e diventando per questo il principale luogo di avvenimento della Shoah.

I tragici eventi di 80 anni fa sono ormai lontani nel tempo, e la serata vuole riportare il dibattito nel nostro tempo, per cercare di stimolare una riflessione su quanto ancora ci sia da fare per costruire un mondo migliore.

