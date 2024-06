Complice la conferenza (di successo), organizzata all’Archivio Mario Cervo il 6 luglio dell'anno scorso e condotta da Bepi Vigna, l’associazione Insula Felix scommette ancora su fumetto e illustrazione organizzando, tra il 13 e il 15 settembre, la prima rassegna in Gallura. “L’isola delle Nuvole - Fumetto, Illustrazione, Cinema d’Animazione” sarà un vero e proprio contenitore dedicato ai grandi autori del passato e ai giovani esordienti sul modello della celebre fiera “Lucca Comics & Games”.

Programma ancora tutto in via di definizione, l’evento, allestito nel Museo Archeologico di Olbia, ospiterà diverse mostre, dibattiti con ospiti e numerosi laboratori di disegno, sceneggiatura e cinema d’azione dedicati a più giovani. In arrivo dal Midi, Museo dell’Immagine e del Design Interattivo di Norbello, rarità e pezzi cult per veri appassionati ma si potranno ammirare anche i lavori delle nuove leve che stanno rinverdendo la storia del fumetto nell’Isola.

La manifestazione è inserita nella settima edizione di “Incontri sul Golfo", patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e in partenariato con il Festival Mediterranea di Alghero.

