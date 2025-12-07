Il 2025 degli Argonauti di Olbia si chiude con una settimana ricca di eventi, appuntamenti e personaggi, ciliegina sulla torta di una stagione molto intensa, in cui l’associazione culturale olbiese ha celebrato i suoi primi 25 anni.

Cinque le date da segnare col circoletto rosso sul calendario. Si parte il 9 dicembre con la proiezione di “Pink Floyd at Pompei” alle 18.30 al Politecnico Argonauti: il film, recentemente rimasterizzato, verrà introdotto dal musicista Luigi Frassetto e dal consulente musicale Francesco Roccaforte.

Giovedì 11, sempre al Politecnico Argonauti di via Garibaldi 41 e sempre alle 18.30, sarà la volta di un incontro molto speciale: protagonisti Gabriella Gasperetti della Soprintendenza di Sassari, l’archeologo Rubens D’Oriano ed Egidio Trainito, assistente alle campagne di scavi subacquei delle coste nord orientali della Sardegna. L’incontro prenderà spunto dalle proiezioni di diapositive inedite realizzate da Trainito e presentate nel corso del festival della fotografia Storie di un attimo.

Imperdibile anche l’evento del 12 dicembre, quando nell’ambito della rassegna di letteratura noir Tinte fosche il Politecnico Argonauti ospiterà Gaetano Savatteri, che dalle 18.30 presenterà “Il contastorie di Vigàta: Andrea Camilleri in parole e immagini”: dialoga con l’autore, noto al grande pubblico per la serie “Màkari”, tratta dai suoi romanzi, Rossella Perra.

Il giorno dopo, 13 dicembre, nella sala convegni dell’Hotel President, alle 18.30, è invece in programma l’incontro intitolato Il mondo del silenzio con Roberto Rinaldi, Egidio Trainito e Claudio Palmisano, tra i più rappresentativi fotografi subacquei italiani, che con esperienze internazionali e prestigiose si racconteranno al pubblico. Tra le collaborazioni di Rinaldi spicca quella con Jacques Cousteau, grazie alla quale ha potuto partecipare alle crociere della mitica nave oceanografica Calypso.

Infine, il 14 dicembre, dalle 10 alle 13 presso le Casermette di via Mameli, andrà in scena la 14ª edizione della mostra mercato di fotocamere usate vintage e da collezione, con dimostrazioni di sviluppo di pellicole fotografiche.

