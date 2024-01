Una nuova collaborazione per divulgare, conoscere e prendere coscienza del patrimonio nuragico sardo anche e soprattutto in chiave di sviluppo futuro della Sardegna.

Partendo da questo imprescindibile principio, stamattina è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” e “Nuragica Museum Experience” per dare, appunto, il via a una nuova sinergia che vedrà le due associazioni impegnate a costituire la base su cui in futuro potranno poggiare iniziative di carattere culturale utili a favorire la conoscenza dei nuraghi.

«Grazie alle importanti iniziative messe in campo in questi anni - ha detto il presidente di “La Sardegna verso l’Unesco”, Pierpaolo Vargiu -, che hanno viste impegnate entrambe le realtà, è ora evidente come l’antica civiltà sarda sia un richiamo internazionale e allo stesso tempo la via maestra per nuove prospettive di sviluppo che garantiscano alla Sardegna una crescita costante e duratura».

Il concetto lo ha ribadito Paolo Alberto Pinna, fondatore del format Nuragica: «Siamo convinti dell’importanza strategica della candidatura Unesco dei siti di eccellenza del patrimonio nuragico per via degli indubbi benefici che questo può generare in termini di tutela e valorizzazione ma anche di accrescimento culturale e sviluppo economico dell’Isola».

© Riproduzione riservata