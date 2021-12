L’attesa novità per WhatsApp è arrivata. Gli sviluppatori ci lavoravano da mesi e ora finalmente le richieste degli utenti sono state esaudite. I messaggi vocali adesso possono essere riascoltati prima di essere inviati al destinatario, in questo modo si potrà avere la certezza che chi li riceve senta la voce in modo adeguato, senza magari troppi rumori di sottofondo, e anche di essersi spiegati nel modo desiderato.

Si tratta della seconda grande revisione della famosa app dopo la possibilità di velocizzare l’ascolto del messaggio vocale.

Per usare la nuova modalità, occorre cliccare sul microfono per attivarlo e poi scorrere verso l’alto senza tenere premuto il tasto. Parte la registrazione e sulla parte inferiore dello schermo compare un pannello dal quale, una volta terminata la dettatura, si potrà riascoltare il messaggio, cestinarlo oppure inviarlo.

Ma non è finita qui: nel 2022 sono in arrivo anche ulteriori emoji relative alle più richieste reazioni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata