E se i fan di tutto il globo fremono già per l’attesa della promettente quinta stagione, ci pensa Netflix a soddisfare le esigenze dei più insaziabili: con un comunicato ufficiale, è stato dato il via libera per la realizzazione di una serie animata tutta ambientata fra atmosfere horror di “Stranger Things”. Ancora sprovvisto di un titolo ufficiale, il side project conterà sulla produzione di Flying Bark Productions e sul coinvolgimento nello sviluppo del progetto di Eric Robles.

Debuttando sulla piattaforma streaming nel 2016 e diventando un autentico fenomeno di massa - grazie anche al talento e carisma di interpreti quali Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Noah Schnapp - la serie televisiva non ha smesso in questi anni di accumulare consensi di pubblico e critica, grazie al convincente revival degli elementi più caratteristici attinenti alla cultura pop anni ottanta e alla filmografia di grandi nomi del cinema ad alta tensione, primo fra tutti John Carpenter.

Ancora non sono stati rivelati da parte di Netflix dettagli relativi alla trama o alle caratteristiche più distintive di questo ulteriore progetto. Tuttavia di recente, a seguito di un comunicato ufficiale, i Fratelli Duffer - creatori della serie originale - hanno dichiarato quanto segue: «Abbiamo sempre sognato una versione animata di Stranger Things simile ai cartoni del sabato che abbiamo amato quando eravamo ragazzini, e vedere realizzato questo sogno è stato assolutamente elettrizzante. Non potremmo essere più colpiti da ciò che hanno ideato Eric Robles e il suo team: gli script e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di poter condividere di più con voi. L'avventura continua». I Duffer saranno coinvolti anche come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps.

E, come anticipato in apertura, per il quinto ed ultimo capitolo della serie originale sembra ci sia tanto di cui gioire. Gli sceneggiatori hanno infatti voluto regalare un picco assaggio ai fan su quanto potranno aspettarsi nei nuovi episodi: con un Tweet riportato da ScreenRant sembrerebbe che la stagione conclusiva godrà del meglio di tutti gli elementi che hanno reso indimenticabili la prima e la quarta stagione. Gli stessi Duffer, non a caso, dichiararono anzitempo che gli ultimi episodi sarebbero stati un ritorno alle origini e al tempo stesso la migliore conclusione possibile per una serie ormai entrata di pieno petto nell’immaginario comune.

