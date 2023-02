Una cartolina dedicata alla Festa degli Innamorati. Per San Valentino Poste Italiane mette a disposizione dei collezionisti o di chi semplicemente desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, una particolare cartolina colorata che, ad Alghero, sarà disponibile fino al 14 febbraio nello sportello filatelico di via Carducci.

"Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo”, si legge nella nota stampa.





