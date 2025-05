Il giardino, la quiete e un libro tra le mani. Chiunque voglia dedicarsi alla lettura in un contesto diverso dal solito potrà farlo sabato dalle 10 alle 13 nello splendido giardino del Museo natzionale Archeologico ed Etnografico “G. A. Sanna” di Sassari. L'iniziativa, denominata “Silent reading in giardino” è promossa dal museo sassarese insieme alla Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna nell’ambito delle iniziative in programma per il Maggio dei Libri 2025.

L'obiettivo è proporre un momento intimo e nel segno della cultura, condiviso con altri lettori. Un’occasione di incontro e scambio in un luogo ricco di fascino e di bellezza che diventa un punto di riferimento per la città. Un libro tra le mani e un telo o tappetino portati da casa, alla ricerca di un posto nel prato, per unirsi alla lettura, in totale silenzio, con l’obiettivo di vivere il Museo con occhi diversi.

Il Maggio dei Libri nasce nel 2011 con una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono.

Per l’evento, l’ingresso sarà gratuito. Non è necessario prenotare e l’accesso al giardino sarà consentito fino ad esaurimento posti. L’ingresso alle sale del Museo sarà soggetto alla normale tariffazione.

