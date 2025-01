La Sardegna è una delle mete italiane da visitare secondo il Financial Times.

Il prestigioso quotidiano britannico ha inserito l’Isola nella top 50 delle destinazioni del mondo in cui trascorrere una vacanza nel 2025.

In particolare, il FT raccomanda ai suoi lettori di non mancare, nel corso dei prossimi mesi, di concedersi un soggiorno speciale in terra sarda per scoprire le tante testimonianze della Civiltà nuragica del II millennio a.C.

Tra le altre “esperienze italiane” da non perdere, il Financial Times segnala un viaggio in treno attraverso Ponte Gardena, le Dolomiti e Bolzano per raggiungere Venezia, una notte in un Faro a Ischia, l’intramontabile Pompei e un tour tra le ville di Palladio a Vicenza.

