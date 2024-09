Non meno di 25 gruppi folkloristici della Gallura, accompagnati da alcuni amministratori comunali, giungeranno il prossimo 6 ottobre a Bonifacio, in Corsica, per seconda edizione del progetto “Navigantes, la nave dell’identità”, organizzato dalla Fondazione Maria Carta.

Dopo l’esperienza di Barcellona tra qualche settimana si sbarca dunque nella cittadina dirimpettaia a Santa Teresa, il cui centro sarà percorso dai gruppi galluresi in abito tradizionale che suoneranno, balleranno e canteranno. Una festa dunque che - come ha detto ieri mattina a Santa Teresa Gallura dove è stata presentata la manifestazione, l’assessore alla cultura di Bonifacio, Alain Di Meglio – «rappresenta un grande avvenimento del percorso di amicizia tra Corsica e Sardegna, della interculturalità dei popoli che si affacciano sulle Bocche di Bonifacio, che sono ponte piuttosto che frontiera».

“Navigantes”, è nata nel 2023, «per una forte esigenza – ha detto il presidente della Fondazione, Leonardo Marras – quella di far viaggiare per mare ciò che ha viaggiato prima, con i nostri bisnonni e con i nostri nonni che sono andati a cercare fortuna in tanti paesi del mondo. Alcuni ci sono riusciti altri un po’ meno; noi abbiamo scelto di far viaggiare la nostra cultura, per mare, portando i nostri colori, portando la nostra forte identità».

