La Sardegna raccontata dai filmmaker con gli strumenti del cinema documentario. Ė l’idea che ha portato allo sviluppo della piattaforma web di documentari on demand “Inùefilm”. Il progetto è firmato dall’associazione culturale 4Caniperstrada in collaborazione con Spazio Bunker, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e dell’Unione Europea nell’ambito del progetto Next Generation EU – PNRR Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi. La piattaforma è stata realizzata con il supporto tecnico della web master Giorgia Nicoli, della consulenza legale di Andrea Cocco, dell’ideazione grafica di Daniele Cau.

Inùefilm si propone come un luogo di incontro tra opere e pubblico e risponde a due esigenze complementari. Quella del pubblico digitale, interessato a conoscere aspetti attuali e meno noti dell’isola attraverso l’efficacia e la potenza delle immagini filmiche, e quella dei filmmaker desiderosi di diffondere il loro lavoro attraverso uno spazio dedicato sul web.

Il catalogo di “Inùefilm” è infatti ancora in ampliamento e aperto a tutti gli autori e i registi, non solo sardi ma provenienti anche da altri Paesi, che possono proporre i loro documentari, per l’inserimento nella piattaforma, inviandoli secondo le modalità indicate nel sito.

Con la piattaforma “Inùefilm”, tecnicamente una TVOD dove il pubblico può noleggiare i singoli film o abbonarsi all’intero catalogo, si invitano i filmmaker a contribuire alla creazione di un archivio che racconta il presente della Sardegna, in tutte le sue sfaccettature sociali, culturali, economiche, e prova a immaginarne il futuro. La piattaforma, infatti, spiegano i referenti, «si rivolge agli spettatori attuali, a disposizione dei quali mette da subito un catalogo fruibile on demand, ma pensa anche alle generazioni future, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la conservazione e divulgazione del patrimonio audiovisivo contemporaneo che racconta l’isola, con particolare attenzione ai registi emergenti e ai nuovi linguaggi creativi».

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