La pittura in sei declinazioni al femminile. Verrà inaugurata domani alle 17 nella Sala Duce di Palazzo Ducale a Sassari la mostra “La Gioia nell'Arte”.

L'esposizione è curata dalla Sezione di Sassari della Fidapa BPW Italy presieduta dall'avvocata Martina Pinna. L’associazione, composta in Italia da circa 10 mila Socie, aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) e ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

La mostra propone le opere di sei artiste: Serena Cansella Campra Viale, Auretta Carta Saba, Marialuisa Casiraghi Murtas, Grazia Elisabetta Coradduzza, Rosalba Crillissi Solinas e Adele Loriga Camoglio. Durante il vernissage le opere saranno commentate e illustrate dal Prof. Ing. Stefano De Montis, esperto collezionista d'arte.

La mostra sarà visitabile sino al 10 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'8 marzo, evento speciale per la Festa della Donna: alle 17.30 il poeta Paolo Sanna leggerà in Sala Duce alcuni componimenti tratti dal suo libro “Silente un canto”.

