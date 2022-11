È morto questa mattina all’alba a Roma Gianni Bisiach, aveva 95 anni.

Giornalista e scrittore, è stato autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1, per cui ha curato per anni la rubrica “Un minuto di storia”, che ha riscosso grande successo.

Ha confermato la notizia anche l’avvocato Giorgio Assumma, suo amico di lunga data.

Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa, sarà seppellito a Gorizia, città che gli aveva dato i natali il 7 maggio 1927.

(Unioneonline/L)

