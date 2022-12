Ufficiale, a Morgongiori, il programma di animazione e intrattenimento in vista del periodo natalizio.

Il Comune, infatti, presenta la serie di eventi denominato “Natale e Epifania in allegria”.

Nel corso delle 3 settimane di periodo delle festività, l’amministrazione comunale guidata da Paolo Pistis ha pensato a tutte le fasce della popolazione, dai più piccoli fino agli anziani. Il primo evento è in programma per domenica 18 dicembre, alle 16, in piazza Giovanni XXIII (o nelle ex Scuole Elementari in caso di maltempo), con momenti di gioco e animazione in pieno spirito natalizio, trucchi per i più piccoli e caldarroste per tutti. Inoltre, verranno consegnati i doni natalizi da Babbo Natale a tutti i bambini.

Nelle giornate di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22, invece, avverrà la consegna dei panettoni agli anziani dai 75 anni in su direttamente nelle loro abitazioni. Venerdì 23 dicembre, dalle 16, al “CEAS Monte Arci”, appuntamento con il teatro, riservato a tutta la popolazione, con lo spettacolo “Baracca e Burattori con Pinocchio”, ad opera della compagnia “Tragodia”. Giovedì 5 gennaio, infine, di nuovo in piazza Giovanni XXIII (o nelle scuole elementari in caso di maltempo), spettacolo e animazione dedicato ai bambini “La Befana con Prezzemolino & Caramello”, a base di giochi, zucchero filato e pop corn.

© Riproduzione riservata