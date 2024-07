La musica popolare sarda risuonerà a Morgongiori per il progetto "Vivere meglio insieme la comunità", nato da un'idea del Comune con l'intento di implementare la promozione della cultura per la legalità, grazie ad un live dedicato al canto tradizionale proposto da un’interprete d’eccezione che chiuderà un’intensa giornata con ospiti istituzionali di grande prestigio.

Questa sera, venerdì 12 luglio, nella Casa Contu del piccolo centro fulcro del Parco del Monte Arci e patria delle lorighittas, con inizio alle 19.30, si terrà il recital di Maria Giovanna Cherchi, una delle voci tra le più apprezzate e conosciute nella Penisola e all’estero, affermata interprete di canti tradizionali e di musiche che partendo dalla matrice folclorica hanno portato una notevole vena innovativa nel repertorio della canzone popolare sarda.

Maria Giovanna Cherchi, spesso in tournée in numerose nazioni europee e in diverse Regioni italiane dove è forte la presenza degli emigrati sardi, ha riscosso grande successo recentemente in Austria nel corso di una tournée dove è stata applaudita da migliaia di persone.

Nel corso del suo intervento canoro proporrà alcuni dei capisaldi del repertorio tradizionale isolano, come l’Ave Maria e Non Potho Reposare, a chiusura dell’incontro "Legalità e…" che avrà inizio alle ore 18.

L’ingresso è libero.

