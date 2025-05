Nel fine settimana Monumenti aperti fa tappa a Selargius. Due giorni, sabato e domenica, dedicati alla scoperta e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e scientifico del territorio, organizzati dall’associazione Imago Mundi con il Comune, e il sostegno della Regione.

Per l’occasione saranno aperti gratuitamente nove monumenti: dal complesso monumentale di San Giuliano, alla chiesetta campestre di Santa Rosa dove in concomitanza ci sarà l’appuntamento annuale della passeggiata organizzata dalla Pro Loco. Porte aperte anche nelle ex Distillerie di Si ‘e Boi, uno dei primi esempi di industria vitivinicola nella zona del Campidano, e per gli appassionati di scienza e astronoma ci sarà l’Osservatorio astronomico di Cuccuru Angius visitabile nella due giorni dedicata alle bellezze della città.

Non solo: tra i simboli identitari di Selargius in vetrina spiccano anche Sa Cruxi ‘e Marmuri, lo storico santuario di San Lussorio, il museo comunale Semù di via Dante, le parrocchie Maria Vergine Assunta e di Sant’Antonio.

Le visite saranno guidate dagli studenti dell’Istituto comprensivo 2, ma anche dalle associazioni culturali, dalle confraternite, dal Gruppo archeologico selargino e dai volontari.

