Concerti, laboratori, visite guidate, spettacoli teatrali e oltre trecento studenti in campo per far scoprire le bellezze del territorio.

È tutto pronto per la nuova edizione di Monumenti Aperti, in programma a Selargius sabato 28 e domenica 29 maggio.

“Anche quest’anno - dice l'assessore alla Cultura Roberta Relli – aderiamo con entusiasmo fortemente convinti che la manifestazione racchiuda ed esprima appieno la nostra idea di cultura".

Il sindaco Gig Concu parla di "un appuntamento che crediamo rappresenta un’occasione imperdibile per rafforzare l’identità culturale della nostra comunità".

I LUOGHI – Potranno essere visitati diversi monumenti: Sa Cruxi ‘e Marmuri; le chiese di Sant’Antonio Abate, Maria Vergine Assunta, San Giuliano e San Lussorio; l’ex distilleria di piazza Si ‘e Boi e il miniparco archeologico di Su Coddu).

Da non perdere anche un itinerario che si snoda tra gli antichi portali del centro storico, partendo dalla visita a casa Ligas, gentilmente messa a disposizione della comunità dai proprietari. Grande novità di questa edizione le visite guidate nell’antico cimitero monumentale per la prima volta aperto al pubblico in occasione della manifestazione.

Porte aperte anche al SEMÚ Selargius museum, pronto a riaccogliere i visitatori - dopo alcuni mesi di chiusura per lavori di ristrutturazione necessari alla sua istituzionalizzazione - con l’inaugurazione della mostra permanente che consentirà di ripercorrere una parte della storia dell’ex Caserma dei Cavalleggeri.

