Artigianato e fotografia. Mogoro riparte dalla cultura e accende i motori per organizzare due importanti eventi che ogni anno attirano tanti visitatori.

Il primo è la 60° edizione della Fiera dell'Artigianato artistico della Sardegna, in programma dal 31 luglio al 19 settembre. Una vetrina importante che fa arrivare nel paese del terralbese migliaia di turisti. Pochi giorni fa il Comune di Mogoro ha pubblicato il bando per la selezione degli artigiani interessati a partecipare alla grande manifestazione. Possono esporre e vendere all'interno della fiera allestita al centro polifunzionale di Piazza dei Martiri della Libertà solo le aziende iscritte all'albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio. Gli interessati possono presentare la richiesta entro il 24 giugno.

É in corso di preparazione, poi, l'edizione 2021 del BìFoto, manifestazione dedicata alla fotografia. “Liberi tutti” dei Subsonica sarà il motivo conduttore dell’evento organizzato dall’associazione culturale BìFoto che si articolerà in due fasi. La prima, dal titolo “Ritratti in piazza”, si terrà venerdì 11 giugno in piazza Sant’Antioco e consisterà nella realizzazione di una serie di ritratti ai cittadini mogoresi realizzati dallo staff. La seconda fase si concretizzerà venerdì 25 giugno invece, quando, sempre in piazza Sant’Antioco, verrà inaugurata l'installazione a “Su Scollasticu”, il fabbricato un tempo adibito a scuola. Trentotto finestre dell’edificio saranno infatti occupate dalle gigantografie dei ritratti realizzati l'11 giugno che di notte saranno illuminate da luci appositamente disposte e rimarranno installate per cinque mesi.

