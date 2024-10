Ha preso il via domenica la 21° edizione della rassegna, “Ultimo Teatro” promossa dall’ associazione culturale Teatro Tragodia col finanziamento della Regione Sardegna. “Il titolo della rassegna – spiega la direttrice artistica Virginia Garau- è stato appositamente scelto con l’augurio che il teatro in provincia non sia più ultimo, e per sottolineare l’opportunità che i cittadini possano usufruire di un servizio ludico–culturale”.

Nei mesi di ottobre e novembre verranno ospitate sempre le ultime produzioni delle migliori compagnie teatrali dell’Isola, dando modo anche al pubblico di assistere a spettacoli di ottimo livello con temi attuali e linguaggi artistici e innovativi”.

Le prossime rappresentazioni sono sabato 12 ottobre alle 18 con Quinte emotive che propone “Assenze ingiustificate in rock “, testo di Fabrizio Carta, regia di Giulio Landis Garau. Domenica 13 sempre alle 18 Il Crogiuolo e il teatro d'inverno presentano “L'ultima stagione”, testo e regia di Giovanni Trudu.

© Riproduzione riservata