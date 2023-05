"Borgo in mostra”, l’attesa manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere a Modolo nel prossimo fine settimana, è stata rinviata.

«A causa delle previsioni meteo non buone per sabato e domenica - evidenzia il sindaco Omar Hassan - stiamo ricevendo disdette e abbiamo dunque creduto opportuno rinviare a giugno. Ritengo - aggiunge - che la date utili possano essere sabato 17 e domenica 18 giugno, in quanto non dovrebbero esserci altri importanti eventi programmati nel territorio in quelle giornate».

Un vero peccato perché il piccolo paese della Planargia era già vestito a festa per ospitare l’iniziativa e accogliere le tante persone che avevano annunciato la loro presenza. Manifestazione promossa in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo, e un programma molto variegato con musica tradizionale e per i più giovani, concerti.

Era prevista anche la sfilata delle maschere tradizionali sarde con i Tumbarinos di Gavoi, Su Mascadore e Su Lolle di Padru, Sos Tintinnatos di Siniscola, S'ainu Orriadore di Scano Montiferro, Su Traigolzu di Sindia, Boes e Merdules di Ottana.

Tutto rimandato allora a metà giugno con un paese ancora pronto a mettersi in vetrina e offrire il meglio delle sue tradizioni e produzioni artigianali, culturali ed enogastronomiche.

