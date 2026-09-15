Si chiude nel segno dell'Ateneo di Sassari il progetto del Ventennale dell’associazione ESN- Erasmus Student Network Sassari: dal 18 al 20 settembre la città ospiterà la III Piattaforma Nazionale 2026 di ESN Italia, l'appuntamento più importante dell'intero programma celebrativo che si terrà per la seconda volta a Sassari, dopo l’edizione del 2015. L’apertura dell’evento avverrà venerdì 18 settembre alle 11 nella sala conferenze dell’ERSU in via Coppino.

In vent'anni l'ESN ha costruito con l'Ateneo un rapporto che va ben oltre il patrocinio: l'Università ospita le attività dell'associazione nelle proprie strutture, il suo Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali collabora attivamente all'accoglienza degli studenti internazionali, e i volontari ESN sono parte integrante del sistema di supporto agli studenti Erasmus+ che ogni anno scelgono Sassari come destinazione. Solo nel 2024/25 sono stati 352 gli studenti internazionali accolti e 578 quelli partiti da Sassari verso atenei europei e mondiali. Non è un caso che alcuni ex soci di ESN Sassari lavorino oggi proprio all'interno dell'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell'Ateneo.

ESN Sassari è cresciuta fino a diventare un interlocutore riconosciuto a livello nazionale da ESN Italia – che riunisce 53 sezioni universitarie e oltre 8.000 volontari – e a livello europeo da ESN International, la più grande organizzazione studentesca d'Europa e partner ufficiale della Commissione Europea per i programmi Erasmus+.

Per Sassari, città che ogni anno accoglie oltre 3.000 studenti internazionali, e per il suo Ateneo, che in vent'anni ha accompagnato la crescita di ESN Sassari fino a questo traguardo, la Piattaforma Nazionale è la testimonianza più tangibile di una collaborazione che continua a generare valore per l'Università e per l'intera città.

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