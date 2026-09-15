Il ritorno di un libraio appassionato di gialli, improbabile quanto arguto risolvitore di misteri insieme ai suoi due gatti neri. Viene oggi dato alle stampe "Il fattore gatto", terzo volume della serie cozy mistery firmata da Piergiorgio Pulixi per la collana "Lucciole" dell'editrice Marsilio, trasferendo ora l'ambientazione dal capoluogo alla selvaggia Serpentara.

La pubblicazione viene accompagnata da un tour di presentazione nell'Isola, promosso nell'ambito del festival Éntula: la prima tappa è in data odierna a Cagliari, dalle 18:30 al Centro La Vetreria – dove a dialogare con l'autore è la giornalista Alessandra Ghiani – proseguendo poi verso San Pietro a Mare di Valledoria il prossimo lunedì 21 alle 19, in compagnia del collega Cristiano Idini, e l'Ex Ma.Ter di Sassari l'indomani seguente alle 21, stavolta in conversazione con Roberto Uzzau, per terminare infine mercoledì 23 a Villagrande Strisaili, dalle 18 in piazza di Chiesa in un dialogo con la pubblicista Giusy Ferreli.

Ideate da Pulixi come un filone più leggero rispetto ai cupi, intricati noir per cui è conosciuto dai lettori, le avventure del libraio "quasi per caso" Marzio Montecristo hanno inizio nel 2023 con "La libreria dei gatti neri", con un seguito in "Se i gatti potessero parlare" (2025). Lasciate le cattedre, Montecristo gestisce a Cagliari la piccola libreria specializzata in polizieschi "Les Chats Noirs", passando così le sue giornate lavorative insieme ai due mici Miss Marple e Poirot, apparsi un giorno e mai più andati via, e alla giovane collaboratrice di origini eritree Patricia, oltre che con il gruppo di lettura de "gli investigatori del martedì", affiatata ed eterogenea squadra di fanatici del giallo.

In questo terzo romanzo però, i vicoli e le mura del centro cittadino lasciano ora spazio alle aspre e incontaminate rive dell'isolotto di Serpentara: proprio qui Valérie de Gramont, rampolla di una ricca stirpe di banchieri, sta per convolare a nozze con l'inglese Thomas Stuart in un matrimonio più che esclusivo, con la stessa Valérie che invia a Montecristo la richiesta di acquistare tutti i titoli della sua libreria, così da ricrearla identica sull'isola come regalo nuziale. Il libraio perciò approda a Serpentara, affiancato ancora una volta dai suoi gatti e dagli investigatori del martedì, quando all'improvviso un misterioso e brutale omicidio getta un'ombra di sospetto su tutti i presenti, isolati in un'angusta scenografia e circondati dal mare in ogni direzione. Un sentito e dichiarato omaggio ad Agatha Christie e ai suoi "Dieci Piccoli Indiani", ricco di humor, suspence e colpi di scena in un "elegante e feroce" intreccio classicamente giallo.

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