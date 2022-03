Nuovo appuntamento con “Minima Juridica – Aspetti giuridici legislativi della tutela del paesaggio”, evento promosso dall’Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari in programma per sabato 26 marzo alle 9.30 alla Pinacoteca di Cagliari. Lo si potrà seguire anche in streaming su UnioneSarda.it.

Relatori sono Franco Masala (presidente associazione Amici del Museo archeologico nazionale di Cagliari), Omar Chessa (ordinario di diritto costituzionale Università di Sassari), Giuseppe Biggio (già direttore servizio pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione), Gianluigi Pillola (docente di paleontologia e di paleoecologia, Università di Cagliari), Maria Antonietta Mongiu (archeologa, componente del CdA del Museo archeologico nazionale di Cagliari).

