Tocoele compie 10 anni. L’associazione culturale è impegnata nella ricerca, archeologia e nella divulgazione della cultura scientifica dei paesaggi del Montiferru meridionale. Per l'anniversario ha programmato il convegno “Archeologia, Comunità e territorio” presso Villa Pernis-Vacca di Milis alle 16 di sabato 24 febbraio. Il sodalizio nato dalla passione di un gruppo di persone per la storia, l’archeologia e i paesaggi montiferrini è attivo nella tutela e valorizzazione dell’ambiente.

In questi due lustri notevole l’impegno di studio e ricerca nel complesso nuragico di Cobulas a Milis, nel sito di San Pietro di Milis Pizzinnu, per la valorizzazione del complesso di Santa Maria di Bonarcado, quindi per il nuraghe Mesu Maiore e la tomba dei giganti Sa Fache de s’Altare di Seneghe. Il progetto di ricerca, vede la collaborazione tra il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari e i comuni di Bonarcado, Milis, Narbolia e Seneghe.

In questi 10 anni ha consentito di «risvegliare un crescente interesse da parte delle comunità coinvolte direttamente nella tutela e nella valorizzazione del proprio patrimonio, secondo il principio della tutela attiva partecipata. Tocoele rappresenta un momento di grande crescita e di coinvolgimento attivo della società civile nella valorizzazione del bene collettivo come il paesaggio, con tutte le sue complessità e le sue ricchezze», spiega il presidente Antonio Vacca.

Al convegno a Milis interverranno: l’archeologo Giuseppe Maisola responsabile scientifico dell’associazione, PierGiorgio Spanu direttore del Dipartimento di Storia e Scienze dell’Uomo dell’Università di Sassari, Alessandro Usai archeologo e funzionario della Soprintendenza belle arti e paesaggio per Cagliari e Oristano, Silvia Vidili archeologa e responsabile scientifico dell’associazione ArcheoAido, Elisa Colleo presidente dell’associazione ArcheoAido, quindi Antonio Vacca presidente Tocoele e MarieFrance Ruf del consiglio direttivo dell’associazione.

© Riproduzione riservata