Masterclass di lusso domani a Olbia, al Politecnico Argonauti: protagonista Michele Salimbeni, che a partire dalle 19 terrà una lezione dal titolo “L’evoluzione del linguaggio cinematografico”.

Il regista, sceneggiatore e filosofo romano, di casa a Parigi da quasi vent’anni, guiderà i partecipanti in un viaggio particolare, sintetico ma esaustivo e appassionante.

La lezione punta a insegnare al pubblico il senso della visione di un film, come lo si dovrebbe guardare attraverso la conoscenza, essenziale, delle principali tappe della storia del cinema e delle contaminazioni.

Autore e regista di “Under the Sky” (2006), “La Lupa” (2020), “L’albero della misericordia” (2023) e “Searching” (2025, girato tra gli Stati Uniti e la Francia), Salimbeni ha collezionato in giro per festival cinematografici internazionali premi e menzioni.

Ha scritto, inoltre, la sceneggiatura del film di Sergio Citti “I magi randagi”, tratto da un soggetto originale di Pier Paolo Pasolini, con cui ha vinto il Premio Qualità del Ministero dello Spettacolo e che gli è valso le nomination al Golden Globe e ai Nastri d’Argento come miglior sceneggiatore italiano.

© Riproduzione riservata