Ancora un prestigioso riconoscimento per l’agroalimentare della Trexenta. Lo yogurt caprino della Latteria Sirigu di Senorbì ha ottenuto la menzione speciale “Crudi in Italia” per il prodotto originale a base di latte di capra assegnata dall’associazione Cuochi Alta Etruria. Il riconoscimento consente al prodotto della Trexenta di essere inserito nel catalogo delle “Eccellenze di gusto italiane”.

«Questo risultato rappresenta una grande motivazione per continuare nella mia attività con impegno e con l’obiettivo di migliorare sempre», ha detto l’imprenditore agricolo Mattia Sirigu, titolare dell’azienda zootecnica di Senorbì premiata dagli esperti di Cuochi Alta Etruria. L’associazione, dal 2016, organizza la manifestazione che racchiude eventi che prevedono la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, della cultura della tavola, dell’ambiente, premiando i prodotti considerati migliori a livello nazionale.

Non è il primo importante riconoscimento per il giovane imprenditore agricolo, che nelle scorse settimane, aveva ricevuto la menzione speciale 2023 Sardinia Food Awards per la categoria caseifici artigianali. Un anno fa lo yogurt vaccino e ovino prodotto nella sua azienda aveva invece conquistato il secondo posto al Concorso nazionale dei prodotti caseifici agricoli italiani. In quell’occasione la selezione era stata fatta dalla giuria di esperti convocata da Ruminantia, un web-magazine gratuito destinato a tutti gli operatori della filiera produttiva del latte e della carne proveniente dall’allevamento dei ruminanti.

