Svelati i nomi dei vincitori del Nobel per la Medicina 2023. Ad aggiudicarsi il premio sono stati Katalin Karikò e Drew Weissman per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero che hanno reso possibili i vaccini anti Covid-19.

Lo ha comunicato l’Accademia di Svezia.

CHI SONO – Karikò, 58 anni, è una scienziata biochimica ungherese, specializzata proprio in meccanismi mediati dall'RNA, con cattedra all’università di Szeged e alla University of Pennsylvania.

Weissman, 64 anni, è di nazionalità statunitense e anch’egli insegna all’University of Pennsylvania. Per le sue ricerche ha già ricevuto numerosi premi, tra cui, sempre quest’anno, il Premio Harvey per le scoperte scientifiche e tecnologiche.

