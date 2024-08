È uno degli strumenti che nel '900 ha avuto interpreti superlativi che sono stati anche personaggi leggendari: da Louis Armstrong a Miles Davis passando per Chet Baker. Ora la tromba diventa protagonista di un evento che in una settimana proporrà masterclass con docenti di livello internazionale e concerti gratuiti aperti al pubblico tra l’Argentiera e Alghero.

Si aprirà il 2 nel borgo sassarese dell'Argentiera l'International Trumpet Holidays organizzato dalla Sardinian Music Association, una nuova realtà formata da un gruppo di giovani musicisti sardi.

L’evento, che durerà sino al 8 settembre, ha raccolto iscrizioni per la masterclass da tutto il mondo, dalla Cina agli USA, dal Giappone al Portogallo, grazie al prestigio dei suoi docenti: l’inglese Mark David, per oltre 20 anni prima tromba nella Philharmonia Orchestra, attualmente prima tromba all’Academy of St Martin in the Fields, e il belga Jeroen Berwaertz, docente alla Hochschule für Musik di Hannover e alla Royal Academy of Music di Londra.

I concerti previsti sono quattro: martedì 3 settembre alle 18,30 all’hotel Villa Las Tronas di Alghero con i docenti della masterclass insieme ai trombettisti Jasmin Ghera e Giacomo Pinna, accompagnati al pianoforte da Michele Nurchis, con in programma musiche di Charlier, Debussy, Wright e Bohme. Mercoledì 4 alle 21,30 all’Argentiera è prevista una jam session con il Fabrizio Fresu Quartet, formato da Fabrizio Fresu (tromba), Andrea Budroni (tastiere), Alessio Concas (basso) e Federico Pintus (batteria). Il 6 e 7 settembre dalle 19 nella stessa location i saggi dei 15 allievi iscritti alla masterclass chiuderanno gli eventi.

© Riproduzione riservata