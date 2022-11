Il festival letterario Ethno’s, ideato dal Comune di Martis, in collaborazione con l’Associazione Elighe, si apre al mondo dei podcast incentrati sulle fiabe e leggende della Sardegna, partendo dalla figura di Maria Nudda, “mastra de contascias”, che negli anni ‘70, a Martis, teneva addirittura una piccola “Scuola di fiaba” destinata alle comari del vicinato. ​

L'idea nasce davanti alla casa di​ Maria Nudda, a​ Martis nell'Anglona, davanti a quella piccola targa "A Maria Nudda, mastra de contascias. Festival Mille e un Nuraghe 2003".

Il podcast, che oggi si presenta come il mezzo più adatto per far viaggiare le voci e le storie in tutto il mondo, è curato da​ Enedina Sanna, che per molti anni si è dedicata allo studio e valorizzazione degli archivi sonori di narrativa orale.

Nelle puntate del podcast, alla parte introduttiva (in italiano) segue la narrazione dei racconti, tratti dal repertorio di Maria Nudda, nella lingua originale, ovvero il sardo nella variante parlata a Martis, affidata alla voce della giovane Maria Elena Cocco.​

Le prime due puntate saranno dedicate, rispettivamente, alle fiabe di "Bellubeldomine"​ e di "Martineddu Ifferradu". Le musiche sono del chitarrista Ignazio Cadeddu. La registrazione e il montaggio audio di Attilio Lombardo.

