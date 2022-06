Inizia domani, venerdì 1 luglio, a Maracalagonis la sagra in onore del patrono Santo Stefano: il comitato, presieduto da Ignazio Ulleri, ha programmato cinque giorni di festa con riti religiosi e civili.

Il via domani alle 19 con la cerimonia "de s'Intregu", Vespri solenni, preghiera al patrono e Messa. Sabato, alle 19.15, la Vestizione del Santo. Alle 20 la Santa Messa: a seguire inaugurazione della mostra fotografica "Santo Stefano nel tempo". La rassegna sarà allestita con foto della sagra dal 1940 a oggi, raccolte anche tra la cittadinanza.

Lunedì 4 luglio messa alle 19. Alle 20 la processione con l'urna del Santo e le reliquie, accompagnata dall'Orchestra Popolare Sarda di Orlando Mascia e dai Gruppi folk di Maracalagonis. La processione attraverserà le vie Cagliari, Maddalena, Fani, Aretino, ponte via Puccini, Milano, Deledda, Gramsci, Umberto I, Regina Margherita, Colombo, San Giovanni, Trento, Garibaldi, XXIV Maggio, Nazionale. Poi il ritorno in Parrocchia.

Seguirà un mini spettacolo di fuochi artificiali e la benedizione eucaristica. Martedì alle 8 la messa. Alle10.15 la processione, con le reliquie del Santo, ad accompagnare la "Banda musicale Santo Stefano" di Maracalagonis per le vie Cagliari, Roma, S. Stefano, Kennedy, Omero, Nuoro, Cagliari e poi il ritorno in Parrocchia. Alle 11, santa messa.

I festeggiamenti civili avranno inizio lunedì 4 luglio. In Piazza Chiesa, dopo la processione è previsto "Su Cumbidu", offerto dal comitato Santo Stefano con balli in piazza con il gruppo etnomusicale "Armonia Sarda" formato da Giacomo Crobu, Francesco Fais, Mariano Tatti, Lorenzo Mele. Il 5 luglio in piazza Chiesa, alle 21,30, spettacolo di Alessandro Pili in "Scraffingiu" con Alessia Simoncelli a cura del Comune di Maracalagonis. Mercoledì in piazza Chiesa, alle 21.30, estrazione dei biglietti della lotteria e spettacolo musicale "Tieni il tempo", tributo agli 883.

© Riproduzione riservata