Nascerà a Mandas il Museo Archeologico dove custodire, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale, al fine di promuovere la conoscenza della storia antica del paese dell’ex Ducato.

L’amministrazione comunale ha trovato la sede più adatta: l’ex palazzo di piazza IV Novembre che verrà ristrutturato e riconvertito per poter ospitare l’allestimento.

Nel nuovo Museo troveranno spazio alcuni dei reperti rinvenuti nelle varie campagne di scavo effettuate nelle numerose aree nuragiche disseminate nel territorio, verranno inoltre allestiti dei pannelli con la ricostruzione dell’antica Mandas.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la conoscenza del patrimonio storico del paese e assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Prosegue intanto il progetto dell’amministrazione comunale finalizzato alla nascita di una rete del turismo storico, archeologico e culturale.

"Abbiamo sottoscritto un accordo di programma con il Comune di Barumini che consentirà a entrambi di promuovere insieme una serie di iniziative, tra queste c’è anche il tariffario unico per visitare le aree nuragiche e i musei dei rispettivi territori comunali", spiega il sindaco Umberto Oppus.

In pratica chi deciderà di fermarsi a Mandas per visitare il museo d’arte sacra Peregrinatio Fidei e la casa museo Is Lollas de Aiaius con un piccolissimo sovrapprezzo potrà recarsi a Barumini e trascorrere il resto della giornata ad ammirare i reperti dell’area archeologica Su Nuraxi, visitando inoltre il polo museale Casa Zapata e il centro di comunicazione e promozione del patrimonio culturale Giovanni Lilliu.

