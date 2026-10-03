Mandas premia Carol Tola per l’impegno nella lotta al diabeteUna serata che ha confermato anche la vocazione trasversale del Festival
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Un premio all’impegno per la salute e al valore del volontariato. In occasione della XVIII edizione del Festival internazionale della Letteratura di viaggio D.H. Lawrence, a Mandas è stato consegnato il Premio Città di Mandas 2026 a Carol Tola, presidente dell’Associazione Diabetici Cagliari ETS-ODV, per il lungo impegno nella sensibilizzazione sul diabete e per le numerose attività portate avanti a favore dei pazienti e delle loro famiglie.
Un riconoscimento accolto con emozione da Tola, che ha voluto condividerlo con tutta l’associazione e con il mondo del volontariato. «A nome mio e di tutta l’Associazione Diabetici Cagliari, desidero ringraziare il sindaco Umberto Oppus e la Città di Mandas. Dedico questo riconoscimento ai componenti dell’associazione e a tutte le famiglie del territorio: non lavoriamo solo per noi stessi, ma per dare un aiuto concreto e vicinanza a chiunque ne abbia bisogno».
Una serata che ha confermato anche la vocazione trasversale del Festival, capace di andare oltre letteratura, storia e cultura per abbracciare temi come la salute, la solidarietà e il sociale. Un modo per raccontare il territorio attraverso le sue persone, le esperienze e l'impegno quotidiano.
Il Festival prosegue oggi, sabato 3 ottobre, con una giornata sospesa tra passato e presente. Si parlerà di motori con Angelo Melis, Paolo Pezzuoli e Roberto Muller, con il saluto introduttivo di Roberto Giacobbo. Alle 17 sarà quindi presentato "Lotta Amata" di Emanuele Cioglia, insieme a Rossana Copez, Germano Orrù, Vincenzo Soddu e Dario Cosseddu. Il romanzo è ambientato principalmente a Cagliari nel 1980, negli anni drammatici del terrorismo e delle tensioni sociali. Partendo da un episodio realmente accaduto in piazza Matteotti, intreccia memoria, storia e vicende personali, restituendo il clima di una Sardegna attraversata dalle ideologie e dai conflitti degli anni di piombo.