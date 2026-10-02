Prende il via la rassegna Autunno Letterario a Poggio dei Pini, Capoterra, con un primo appuntamento dedicato a un tema di grande attualità e particolare delicatezza: il rapporto con il proprio corpo, con lo sguardo degli altri e con l’immagine che ciascuno costruisce di sé.

Protagonista dell’incontro sarà "Il peso dello specchio" di Maria Bonaria Capone, una storia intensa che racconta il percorso di Aurora e le difficoltà legate al rapporto con il proprio corpo e con il cibo.

Attraverso la vicenda della protagonista, il libro affronta il tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), portando l’attenzione su una realtà complessa che non riguarda soltanto il rapporto con l’alimentazione, ma coinvolge anche fragilità personali e percezione di sé.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza della psicologa Lorena Melis, specializzata nell’ambito dei disturbi alimentari, che accompagnerà la presentazione offrendo un contributo professionale e uno spazio di confronto sul tema.

Un’occasione, dunque, per parlare di letteratura ma anche per approfondire, con attenzione e sensibilità, una problematica che può coinvolgere persone di ogni età e che spesso rimane nascosta dietro difficoltà profonde e silenziose.

Il primo appuntamento di Autunno Letterario è in programma oggi, venerdì 2 ottobre alle ore 18.00, presso il Centro Culturale EXO’, in Piazza Maria Carta, a Poggio dei Pini, Capoterra.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare a un momento di incontro, ascolto e riflessione attraverso le parole di un libro e il contributo di una professionista.

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