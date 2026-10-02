Un “Viaggio in Inghilterra” attraverso cinque concerti che animeranno il Teatro verdi di Sassari da martedì 6 ottobre al 20 novembre. Tornano i “Salotti Culturali” organizzati dalla Cooperativa Teatro e/o Musica e curati da Andrea Ivaldi. Tutte le serate avranno inizio alle 19, precedute da un rinfresco alle 18.30 nel foyer del teatro.

Come da tradizione, alle esecuzioni saranno accompagnate, come in un vero e proprio salotto, le conversazioni con critici ed esperti che interagiranno con il pubblico prima e dopo i concerti, in un dibattito coinvolgente e partecipato.

Il programma. Si comincia martedì 6 ottobre al Teatro Verdi con Pomp and Circumstance, dedicato a Edward Elgar al suo Quintetto in la minore per pianoforte e archi op. 84. Sul palco il Quartetto Teatro e/o Musica – Alessandro Puggioni e Alessio Manca ai violini, Gioele Lumbau alla viola e Paolo Tedde al violoncello – insieme ad Andrea Ivaldi al pianoforte.

Il secondo appuntamento è fissato per il 20 ottobre con Passato e presente, una serata costruita intorno al dialogo tra la grande tradizione inglese e il Novecento. Il 3 novembre la rassegna proseguirà con Fra est e ovest, dedicato alla figura di Constant Lambert. Il 17 novembre è in cartellone Songs of Travel, con l’omonimo ciclo di Ralph Vaughan Williams.

Chiusura il 20 novembre nella basilica del Sacro Cuore. L’anima celtica, fra fede e memoria avrà come protagonista Giulio Piovani all’organo.

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