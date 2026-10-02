La storia della Repubblica è salita ancora una volta sul treno. A Mandas, nella suggestiva cornice della stazione ferroviaria, il Festival internazionale della Letteratura di viaggio D.H. Lawrence ha fatto tappa sulla memoria italiana con la presentazione del libro “Sandro Pertini”, pubblicato da Salerno Editrice e scritto da Gianluca Scroccu, professore di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Cagliari.

Ad accogliere l’appuntamento è stata la storica Carrozza Bauchiero del 1913, uno dei simboli della manifestazione e, più in generale, del legame tra Mandas e la storia del viaggio in Sardegna. Un luogo che per una sera si è trasformato in una sala di incontro e riflessione, con i binari a fare da sfondo al racconto dedicato a uno dei protagonisti più amati della storia repubblicana. Al centro della serata c’era Sandro Pertini, figura che continua a occupare un posto particolare nella memoria collettiva degli italiani. Gianluca Scroccu ne ha ripercorso le principali tappe della vita politica e personale, riportando il personaggio alla concretezza degli avvenimenti che hanno segnato il Novecento italiano, oltre la semplice dimensione del ricordo e della nostalgia.

Un viaggio nella storia che si è inserito perfettamente nel tema scelto per la XVIII edizione del Festival Lawrence: “Identità e futuro, tra storia e cronaca”. Riflessione che nel paese del Ducato passa attraverso incontri e momenti di confronto, con l’obiettivo di mettere in relazione la memoria del passato con le domande del presente. «Ospitare a Mandas un docente e storico di assoluto rilievo come il professor Gianluca Scroccu dell’Ateneo di Cagliari rappresenta per la nostra comunità un motivo di grande orgoglio e un prezioso appuntamento con la storia, che ci permette di riflettere sulle radici e sull’identità della nostra Repubblica all’interno di un luogo simbolo come la nostra storica Carrozza Bauchiero», ha detto il sindaco Umberto Oppus. Il viaggio continua: il Festival prosegue nel fine settimana, con un programma fitto di appuntamenti tra cultura, proiezioni, incontri con gli autori e iniziative dedicate al territorio.

Domani, sabato 3 ottobre, alle 16 Angelo Melis, Paolo Pezzuoli e Roberto Muller presenteranno il volume “Dalla Giulietta al motore bialbero Alfa Romeo”, con il saluto introduttivo di Roberto Giacobbo. Alle 17 Emanuele Cioglia presenterà “Lotta Amata”, in dialogo con Rosanna Copez, Germano Orrù, Vincenzo Soddu e Dario Cosseddu. Alle 18 è prevista la consegna del Premio Lawrence 2026 per il Giornalismo a Roberto Giacobbo, che dialogherà con Fausto Orrù. La chiusura, domenica 4 ottobre, sarà ancora all'insegna del viaggio. Alle 9 è prevista la partenza del Trenino Verde per Laconi.

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