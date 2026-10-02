Due modi diversi di stare sulla scena, tra ironia, musica e riflessione, per r l’autunno cultural-teatrale di Santa Teresa Gallura. Il CineTeatro Nelson Mandela apre la nuova programmazione di spettacolo dal vivo con Paolo Ruffini e Massimo Lopez, protagonisti di due appuntamenti promossi dal Comune insieme al circuito CeDAC Sardegna.

Si comincia domenica 18 ottobre, alle 21, con Ruffini e il suo “Presente – Quello che imparo qui e ora”. L’attore e regista toscano porta sul palco uno spettacolo che guarda alle contraddizioni della società contemporanea, segnata da social network, connessioni continue e rapporti sempre più mediati dagli schermi. L’ironia diventa così uno strumento per parlare di empatia, gentilezza e relazioni reali, con un invito a recuperare il valore dell’ascolto e del tempo vissuto senza distrazioni. Sabato 14 novembre, sempre alle 21, toccherà invece a Massimo Lopez. Il suo “Massimo Lopez Show” attraverserà una lunga carriera costruita tra teatro, televisione e doppiaggio. Sul palco sarà accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio, in uno spettacolo nel quale musica e comicità procederanno insieme. Nel programma trovano spazio classici della canzone d’autore, imitazioni, sketch e momenti di improvvisazione, con un rapporto diretto e continuo con il pubblico.

La doppia proposta conferma il Nelson Mandela come uno degli spazi culturali in Gallura, con una programmazione che punta su artisti conosciuti dal grande pubblico ma anche su contenuti capaci di andare oltre il semplice intrattenimento. Il biglietto per il singolo spettacolo costa 22 euro, 16 per gli ex abbonati CeDAC. L’abbonamento alle due serate è di 35 euro, 26 il ridotto e 20 euro per gli under 25.

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