Seui si prepara ad accogliere “Una vita”, la mostra personale dedicata a Gavino Sanna, tra i protagonisti italiani e internazionali della comunicazione e della creatività.

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 23 ottobre alle 18.30 negli spazi della Fabbrika di Kimbe, in via Giuseppe Garibaldi 38, e resterà aperta fino al 22 novembre.

La mostra ripercorre la lunga carriera di Sanna attraverso immagini, campagne pubblicitarie, fotografie, disegni e caricature. Un viaggio nel lavoro di un creativo che ha trasformato idee, personaggi e storie in immagini entrate nella memoria collettiva.

Al centro non c’è però soltanto il pubblicitario. “Una vita” racconta anche l’uomo, il suo legame con la Sardegna e quell’ironia che ha accompagnato il suo percorso professionale tra l’Isola e il mondo. «L’obiettivo, in questi tempi cupi che stiamo vivendo, è regalare ai visitatori qualche momento di spensieratezza», spiega Gavino Sanna. In mostra ci saranno centinaia di caricature dedicate a personaggi di ogni settore: «Ritratti che non fanno sconti a nessuno, ma senza cattiveria. L’ironia è di sicuro l’ingrediente principale di questa esposizione».

Particolare anche la scelta della sede. «Per un paese dell’entroterra accogliere le opere di Gavino Sanna, sino ad oggi esposte solamente in città, è una grande soddisfazione», sottolinea il sindaco Fabio Moi.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative del paese e accompagnerà anche “Su Prugadoriu”, la tradizionale manifestazione di fine ottobre che richiama ogni anno numerosi visitatori. “Una vita” è organizzata dal Comune di Seui con il supporto della Fondazione di Sardegna e la collaborazione dell’associazione culturale Isula Eventi e Natura, Fondazione Seui e Fabbrika di Kimbe.

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