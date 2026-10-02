Dai nuraghi alle mappe digitali, dall’archeologia all’intelligenza artificiale: due mondi lontani nel tempo si incontrano per provare a leggere con strumenti nuovi una storia antichissima. A Norbello, lunedì 5 ottobre tornano i “Dialoghi nuragici”, il percorso promosso dall’associazione “Sardegna Terra di Nuraghi”.

L’appuntamento è alle 18 nella Biblioteca comunale, con l’incontro “Il paesaggio nascosto dei nuraghi. Un viaggio tra archeologia, mappe digitali e AI”. A guidare il confronto sarà l’archeologa Stefania Mameli, che dialogherà con Alessandra Fanni, socia dell’associazione.

Il tema sarà il rapporto tra innovazione e monumenti dell’età nuragica, con particolare attenzione alle nuove sfide che l’intelligenza artificiale pone per la tutela e la conservazione del patrimonio. Un’occasione per interrogarsi su come le tecnologie possano diventare strumenti di ricerca e conoscenza, aprendo nuove prospettive sul paesaggio e sulle tracce lasciate dall’antica civiltà sarda.

L’incontro di Norbello è una delle tappe della versione autunnale dei “Dialoghi nuragici”: 55 appuntamenti distribuiti in 42 città dell’Isola, con 456 associazioni partner. L’obiettivo è creare occasioni di confronto sulla civiltà nuragica, mettendo in relazione ricerca, conoscenza, divulgazione e partecipazione.

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