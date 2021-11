Prosegue la rassegna “Teatru in Domo” promossa dal Comune e dalla Pro loco per riportare il teatro a Mandas attraverso una serie di rappresentazioni sceniche itineranti che avranno come palcoscenici naturali i cortili di alcune dimore storiche del paese. "Abbiamo voluto coinvolgere l’intera comunità in questa ricerca di nuovi linguaggi e nuove modalità di condivisione", spiega Gianluca Medas, direttore artistico del progetto. Il teatro si sposta all’interno del perimetro del paese nelle case storiche e nei cortili ancora abitati o reinventati come luoghi ricettivi, location, sedi di servizi al pubblico che apriranno le loro porte per accogliere le diverse compagnie coinvolte nell’innovativo progetto.

Un’occasione, inoltre, per promuovere il mondo dello spettacolo dal vivo, con le proposte elaborate dalle varie realtà teatrali del territorio. Prossimo appuntamento: domenica 21 novembre alle 17.30 nell’agriturismo Le Vigne Ducali in località Bau Is Ceas si terrà lo spettacolo “Tanto pè cantà” con Adriana Monteverde e Ivano Cugia per la regia di Ivano Cugia. L’ingresso potrà avvenire solo su prenotazione e dopo la presentazione del Green pass. È d’obbligo indossare la mascherina.

In questa edizione si prosegue con la narrazione di temi legati ai costumi, alle relazioni umane e sociali del passato, feste, spettacoli, cibo, gioco e altro ancora, andando a ricreare, con performance teatrali, narrazioni e musiche, uno spaccato della vita.

Per il Comune di Mandas si tratta dell'ennesima iniziativa fondata sulla cultura per ribadire l'importanza che questa ha per il futuro dei piccoli comuni. "Abbiamo deciso di portare, grazie a Gianluca Medas, il teatro in casa e non di costringere i suoi cittadini ad andare a Cagliari o in altre realtà a vedere uno spettacolo teatrale", dice il sindaco Umberto Oppus.

