Sarà Matteo Porru, domenica mattina 24 settembre a Mandas, a ricevere la prima edizione del Premio Speciale “D.H. Lawrence 2023” assegnato in occasione del “Festival della Letteratura di viaggio D.H. Lawrence”.

La rassegna, giunta alla sua quindicesima edizione, promossa dal Comune di Mandas in collaborazione con la Regione ed Arst, da quest’anno, tema “La bellezza. Mandas incontra la Costa Smeralda” (il cui territorio fece un tempo parte del Ducato di Mandas), oltre ai premi per il giornalismo (assegnato al giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia) e per la letteratura (assegnato alla scrittrice Virginia Saba), ha visto la creazione del Premio speciale del Comune assegnato al giovane scrittore Matteo Porru.

Questa la motivazione: «Per la diffusione dei valori umani e l’altissima statura culturale, espressa magistralmente attraverso le pagine del libro ‘Il dolore crea l’inverno’ pubblicato da Garzanti editore, grazie ai quali nel corso di quest’ultimo anno è riuscito a diffondere nel mondo, lottando contro i soprusi ai danni dei più deboli, la forza del proprio talento e l’elevato profilo morale».

L’obiettivo della giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica regionale e nazionale al tema della Letteratura da viaggio e, nel caso del Premio Lawrence, al viaggio sul Treno storico dove nel 1921 viaggiò lo scrittore inglese con la moglie Frieda. Il Premio sarà, infatti, consegnato durante il viaggio che il Trenino farà da Mandas a Laconi. Sulle carrozze Baucchiero, insieme a turisti e passeggeri, il giovane scrittore riceverà il Premio a simboleggiare l’esigenza di un connubio tra letteratura e treno storico arricchendo l'offerta turistica dell’intera Sardegna, generando ricadute positive sull'economia dei territori attraversato dalla ferrovia. Il tutto attraverso la realizzazione di percorsi e itinerari tematici, incentrati sui luoghi visitati e descritti dello scrittore viaggiatore.

«Sarà anche l’occasione per festeggiare l’istituzione della Fondazione del Treno storico della Sardegna approvata, alcuni giorni fa, dal Consiglio regionale della Sardegna e che, per la prima volta, vedrà i Comuni finalmente protagonisti attivi», dice il sindaco Umberto Oppus.

