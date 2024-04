Procede verso nuovi traguardi l'associazione culturale Solene, una dei più importanti sodalizi, che opera da oltre 30 anni per far conoscere e valorizzare i monumenti archeologici del territorio, con importanti iniziative e mostre, il cui lavoro è esposto in una mostra permanente, nella sede che fu la casa del poeta Melchiorre Murenu, l'Omero del Marghine.

Dopo anni di intensa attività, quasi sempre ai vertici e studiosa dell'associazione, Caterina Bittichesu lascia la presidenza per essere sostituita da Gianni Ninu. L'associazione Solene da sempre è impegnata a valorizzare ulteriormente i monumenti preistorici e storici di Macomer, molti dei quali fino a diversi anni fa poco noti, nonostante dietro vi fosse un grande interesse dei ricercatori.

Dell'associazione Solene hanno fatto parte alcuni studiosi, scrittori e storici, che hanno contribuito a riportare alla luce una storia della cittadina e del territorio poco nota, in particolare lo scrittore e studioso storico Giovanni Cucca, autore di una grande ricerca e di importanti pubblicazioni.

L'associazione, col nuovo direttivo e il nuovo presidente è sempre impegnata nel lavoro di ricerca e di valorizzazione dei monumenti storici e preistorici del territorio e mira a raggiungere altri importanti obiettivi. Anche Caterina Bittichesu, pur non ricoprendo più la massima carica dell'associazione, continuerà a dare il suo prezioso apporto, per raggiungere altri importanti obiettivi. «È doveroso affermare - è scritto tra l'altro in un documento dell'associazione - che la professionalità di Caterina Bittichesu unita alla passione e all'amore per il proprio paese hanno dato una marcia in più all'associazione Solene. Siamo convinti che il suo contributo sarà ancora e sempre prezioso, per raggiungere altri importanti risultati nella ricerca e nella valorizzazione dei nostri monumenti e della nostra storia».

