Va in scena l’otto marzo, nell’aula magna di UniOlbia in via Porto Romano, la 25° edizione di PoesiaDonna, evento annuale di Acit che in occasione della Giornata internazionale affronta, attraverso testi letterari e riflessioni, un tema differente con uno sguardo dedicato all’universo femminile. Organizzata dall’Associazione culturale italo-tedesca questa volta vede la collaborazione dell’Unitre.

Il recital, con inizio alle 17.30, si avvale della partecipazione di diverse voci e autori: Vanna Sanciu, Franco Pala, Angela Serra, Tonina Bittau, Valeria Serpi, Caterina Loiero, Cecilia Primula Mura, Salvatorico Putzu. Gli interventi musicali, in collaborazione con l’associazione culturale Sonos, saranno a cura di Alessandro Muzzu, Tiziano Salvagnin e Dalila Carta.

L’evento, dal titolo “Le tre età”, è diretto da Cristina Ricci.

© Riproduzione riservata