Cerimonia di consegna questa mattina, all’Università di Cagliari, del riconoscimento alla memoria a Hadi Zaraket per gli studi compiuti in Ingegneria Meccanica.

Lo studente, nato in Libano e iscritto al corso di laurea in Ingegneria Meccanica, è scomparso improvvisamente l'8 aprile scorso, ad appena 23 anni, per un problema cardiaco.

A consegnare la pergamena al fratello Hassan è stato il rettore dell’ateneo, Francesco Mola, intervenuto alla sessione di laurea presieduta da Mohamad El Mehtedi, alla presenza del presidente della facoltà di Ingegneria e Architettura Daniele Cocco e del direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali Antonio Baldi.

Il titolo è stato assegnato a seguito della richiesta dei rappresentanti degli studenti, che ha incontrato il favore unanime degli organi accademici.

"Gli studenti e le studentesse non sono dei numeri - ha spiegato Mola - nonostante il sistema da qualche anno tenda a considerarli tali. Ma per noi sono persone che fanno parte della nostra comunità: per questo ringrazio i colleghi che hanno organizzato questo momento. Hadi era una giovane promessa: oggi c'è il cuore di ognuno di noi qui a ricordarlo".

Antonio Baldi, direttore Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali, ha aggiunto che "la morte di Hadi ha sconvolto tutti, la nostra è davvero una comunità e ci conosciamo tutti. Per questo ci è sembrato giusto organizzare un momento come questo". "Siamo una comunità – ha rimarcato il presidente Cocco – oggi cerchiamo di stringerci alla famiglia di Hadi e di sentirlo per sempre da oggi come membro della nostra grande famiglia".

Presenti in Aula Magna una decina di amici di Hadi, in parte suoi connazionali.

