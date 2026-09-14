Sarà inaugurata martedì 15 settembre alle 16 nell'Aula Magna la V edizione del Percorso Contamination Lab (CLab) dell’Università di Sassari.

Il CLab è un percorso formativo che promuove e sostiene la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione. Stimola nei partecipanti la consapevolezza di poter costruire nuove opportunità per il proprio futuro. Inseriti in un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale, studenti e studentesse diventano protagonisti attivi del loro lavoro. Il percorso sarà garantito a un massimo di 50 persone.

Interverranno all'inaugurazione il Rettore Gavino Mariotti, l’Assessora al Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e sicurezza sociale della Regione Sardegna, Desirè Manca. Presenti inoltre Stefano Sardara, Presidente della Dinamo Sassari, Mauro Merella, Direttore generale della Protezione civile regionale, Paola Murru, responsabile dell’Ufficio Terza Missione e Placement dell’Ateneo di Sassari, che gestisce il Contamination Lab.

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