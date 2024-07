Enigmista, giornalista, semiologo e scrittore, talentuoso figlio d’arte del noto Piero - autore tra i più noti dell'enigmistica classica e famoso per i suoi cruciverba - Stefano Bartezzaghi sarà ospite speciale della rassegna “Incontro con l’Autore”, per presentare il suo ultimo libro “Chi vince non sa cosa si perde". L’evento in programma alla Biblioteca comunale “S. Farina” di Sorso, lunedì 8 luglio, alle 18, è stato organizzato in memoria di Franco Fracchia, insegnante e dirigente scolastico dell’Istituto superiore Mario Paglietti di Porto Torres, recentemente scomparso. Stefano Bartezzaghi fu proprio il suo allievo tra i più noti e talentuosi. Nei suoi racconti un omaggio al preside le cui ceneri sono state rilasciate nel Golfo dell’Asinara, nelle acque antistanti lo Scoglio Lungo, alla presenza di diversi studenti e colleghi che hanno assistito alla cerimonia per l’ultimo saluto al dirigente scolastico. Dopo i saluti del sindaco Fabrizio Demelas e dell’assessore alla Cultura Federico Basciu, dialogherà con l’autore Lalla Careddu.

