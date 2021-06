Sarà la splendida cornice della Basilica di Saccargia, a Codrongianos, ad ospitare, dal 29 luglio all'1 agosto la terza edizione di Liquida, il festival di lettura giornalistica.

“Siamo molto contenti di essere riusciti a dare forma e sostanza alla terza edizione di Liquida. L’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Modetti ha cominciato questa affascinante avventura tre anni fa, con l’ambizione di far nascere l’unico festival in Sardegna interamente dedicato al giornalismo: siamo entusiasti di quello che fino ad oggi siamo riusciti a realizzare.

Anche quest’anno l’Associazione Lìberos ha fatto un lavoro egregio nel costruire un programma di assoluto livello - programma ancora in via di definizione - "con ospiti che non vediamo l’ora di annunciare e di ascoltare sul palco”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Codrongianos, Giovanni Scanu.

“Mi sento di fare un plauso particolare a Lìberos – prosegue - perché nonostante le tante problematiche legate all’emergenza sanitaria, invece di ridurre gli appuntamenti, andando controtendenza e mettendo in campo una forte volontà di esserci e proseguire l’esperienza intrapresa, è riuscita a portare da tre a quattro le giornate del festival, dal 29 luglio al 1 agosto in aggiunta alle due anteprime a luglio. Siamo orgogliosi di aver stipulato un accordo con Poste Italiane che, credendo nel progetto, realizzerà un Servizio Filatelico Temporaneo con la stampa di cartoline dedicate al festival Liquida”.

Tra i nomi di spicco che hanno partecipato alle prime due edizioni Riccardo Cucchi, Ritanna Armeni, Pino Corrias, Floriana Bulfon, Gerardo Greco, Luca Telese, Benedetta Tobagi e Mariangela Pira.

© Riproduzione riservata