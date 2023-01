Dopo il grande successo de "La morte si nasconde negli orologi", con la versione anche in sardo, ecco che il presidente di Anci Sardegna ed ex sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana, torna in libreria con la sua nuova fatica letteraria dal titolo "L'infinito in un istante", edito per la Maxottantotto edizioni.

«È un lavoro a cui non avevo pensato - dichiara Deiana -. È affiorato nei chilometri, nelle sciagure di questo tempo “devastato e vile”. È come un figlio che arriva non voluto né cercato. Subito prendi a volergli bene più degli altri anche se sai già che ti farà disperare: piangerà tutto il tempo, dormirà quando gli altri vegliano e strillerà quando chi lo ha messo al mondo vorrebbe cedere il capo al sonno».

«Fra le pagine si trovano mistici, ladri, santi, profeti, malicantori, angeli, marinai alla deriva, vergini disperate, impostori, danzatrici scalze e molto altro ancora - aggiunge Emiliano Deiana -. C’è nel testo, trasfigurata dalla finzione, tutta la mia vita, con le mie passioni, le mie ossessioni. La navigazione non sarà senza rischi. La nona onda, la più terribile e infetta, incombe: come naufraghi alla deriva saremo in balia dei venti e delle tempeste».

«Durante la navigazione ci si abbandonerà a piccole cospirazioni, a minuscoli ammutinamenti - conclude Emiliano Deiana -. Ma non c’è alternativa al pericolo per ritrovare la grazia perduta e l’infinito in un istante».

