Secondo appuntamento con la rassegna “Quadri di donne” organizzata da Theatre en Vol. Domenica allo spazio TEV in via De Martini 15 (San Giorgio), con inizio alle 19, va in scena lo spettacolo teatrale per ragazzi “Janas s’Incantu” della compagnia di Sorradile Le Voci di Astarte.

In uno spettacolo che parla ai bambini e ai loro accompagnatori, la “raccontastorie” Gloria Uccheddu svelerà questi esseri misteriosi, spesso descritti come piccole fate alate o talvolta come streghe la cui origine è avvolta dal mistero. In realtà le Janas sono molto di più: forse sacerdotesse della Dea Madre che vivevano in comunità matriarcali in armonia con la natura, esperte di erbe e guaritrici dalle conoscenze straordinarie che insegnarono ai sardi a filare, tessere, trattare le lane, a preparare il pane e i dolci tipici, a cantare, e a ballare su ballu tundu.

A partire da suggestioni, leggende e racconti che animano l’antropologia culturale della Sardegna, nasce il libro Janas s’Incantu da cui lo spettacolo è tratto, scritto da Sabrina Barlini e illustrato da Alessandra Murgia, in cui la fantasia completa la narrazione antica e che si propone di raccontare ai bambini (ma anche agli adulti) chi siano le Janas, attraverso un linguaggio poetico ma al contempo universale, che emoziona e richiama alla necessità di conoscere le proprie radici.

