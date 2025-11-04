Liliana Cano e le opere pubbliche in Sardegna: incontro all'Ex-Ma.Ter di SassariUn appuntamento per presentare il libro dedicato all'artista "sassarese" scomparsa l'anno scorso
“Liliana Cano. Abitare lo spazio. Opere pubbliche in Sardegna” è l'opera firmata da Davide Mariani, professore di Storia dell’arte contemporanea e Museologia nell'Accademia di Belle Arti di Sassari. La pubblicazione curata da Ilisso/Poliedro è l’esito di un progetto di ricerca finanziato all’interno dell’ecosistema dell’innovazione - progetto PNRR e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia. Verrà presentata giovedì alle 17.30 nell'Auditorium dell'Ex-Ma.Ter di Sassari.
Il lavoro ha combinato analisi scientifica, indagine iconografica e restituzione culturale, con l’obiettivo di promuovere nuovi itinerari tematici di valorizzazione territoriale e di stimolare una riflessione condivisa sul valore del patrimonio artistico come bene comune da conoscere, tutelare e tramandare.
Il volume, arricchito da oltre 130 immagini, da apparati, note biografiche e una bibliografia aggiornata, si articola in quattro capitoli tematici: le grandi narrazioni collettive ispirate alla memoria e all’identità; la rappresentazione della figura femminile, autonoma e protagonista; la dimensione religiosa e spirituale, che attraversa la pittura sacra dell’artista; e, infine, la fragilità dell’arte pubblica, con riflessioni sulla conservazione e la perdita delle opere.
L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore, Daniele Dore, e di Igino Panzino, figlio dell’artista e Presidente dell’Archivio Liliana Cano. Interverranno Davide Mariani, autore del volume, e Sonia Borsato, docente di Storia dell’arte contemporanea e autrice della postfazione.